Водосховище, що забезпечує окупований Севастополь, практично порожнє

Води в Чорноріченському водосховищі, яке забезпечує окупований Росією Севастополь, вже практично немає.

Про це в прямому ефірі Севастопольської телерадіокомпанії заявив нелегітимний губернатор міста Сергій Меняйло, передають "Новини Криму".

Нагадаємо, з 1 листопада в окремі райони окупованого Севастополя вода подається за графіком.

«Графік дає нам щодобову економію 15 тисяч кубометрів води. Він себе виправдав», - заявив Меняйло.

Читайте такожЄвропейський суд розглядає три позови України проти РосіїПри цьому він зазначив, що влада вживає заходів, щоб змінити ситуацію на краще. Зокрема, за його словами, опрацьовуються питання подачі води з озера в районі гори Гасфорт, використання водних джерел в селі Передове, селищі Орловка і Гагарінському районі.

Меняйло запевнив, що протягом 2-3 років проблема водозабезпечення анексованих Севастополя і Криму буде вирішена. «На території Криму йде буріння чотирьох свердловин, з таким розрахунком, щоб подати 400 тисяч кубометрів (на добу) у Північно-Кримський канал. Питання забезпечення Севастополя буде вирішено, коли буде побудований каскад водосховищ», - уточнив губернатор.

У свою чергу "директор" комунального підприємства «Севміськводоканал» Микола Перегуда сказав: «Сьогодні обсяг води у водосховищі становить 8,9 млн кубометрів. Враховуючи, що 7 млн кубометрів - це обсяг недоторканного запасу, а 3 млн взяти з водосховища неможливо, я звертаюся до жителів Севастополя з закликом раціонально використовувати воду».

Щодобове споживання Севастополя становить 140-150 тисяч кубометрів води. Повний обсяг Чорноріченського водосховища становить 65 млн кубометрів, стабільне водопостачання можливо при 45-50% заповнюваності водойми.