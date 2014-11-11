В Україні можуть скасувати обов'язкові дозволи на перепланування житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) пропонує скасувати необхідність отримання дозволу на перепланування житла або на переобладнання житлового приміщення.

Як повідомила прес-служба Мінрегіону з посиланням на заступника міністра Дмитра Ісаєнка, відповідна ініціатива міститься у розробленому в міністерстві законопроекті.

За словами Ісаєнка, на сьогодні даний дозвіл необхідно отримувати у виконавчому комітеті місцевої ради. Однак, на думку заступника міністра, немає ніякої необхідності отримувати дозвіл на перепланування житла, якщо вона не передбачає втручання в несучі конструкції або інженерні системи.

«На жаль, на сьогодні діють норми застарілого житлового кодексу, які говорять про те, що такий дозвіл вимагається. Однак на рівні закону не визначено термін для видачі такого дозволу або для відмови в його видачі, платність або безоплатність, вичерпний перелік підстав для відмови тощо. Ми це змінимо і створимо людям умови, за яких вони зможуть без бюрократичних перепон здійснювати перепланування свого житла», - цитує Ісаєнка прес-служба Мінрегіону.

Він також зазначив, що міністерство також визначило у законопроекті перелік робіт, які можуть проводитися без отримання дозвільних документів і після завершення яких об'єкт не потребує прийняття в експлуатацію.

Читайте такожКабмін спростив порядок перепланування житлових приміщеньЯк повідомляв УНІАН, у липні 2013 року уряд Миколи Азарова вже пропонував спростити процес перепланування житлових приміщень. Зокрема, Кабмін подав на розгляд Верховної Ради законопроект №2538а, який передбачав скасування отримання спеціального дозволу на перепланування квартир, якщо воно не зачіпає несучі конструкції або інженерні системи. Однак наприкінці лютого 2014 року даний проект закону було відкликано з Ради.