Окупаційна влада Криму ігнорує право громадян півострова на приватну власність

Численні звернення жителів окупованого Росією Криму зі скаргами на роботу органів влади до "уповноваженого з прав людини" свідчать про неефективну роботу органів влади і несумлінне ставлення посадових осіб до своїх обов'язків. Про це 11 листопада на засіданні нелегітимної Ради міністрів заявила "уповноважений з прав людини в Криму" Людмила Лубіна, передає "Кримінформ".

За її словами, інститут уповноваженого з прав людини діє лише 3 місяці, і щотижня до омбудсмана надходить до 100 звернень громадян.

Лубіна звернула увагу на те, що в анексованому Криму через неефективну роботу "Державного комітету з державної реєстрації та кадастру" практично не реалізується право приватної власності. "Я хочу сказати про те, що основний інститут права власності в Криму не реалізується. Природно, я говорю про комітет з державної реєстрації та кадастру по Республіці Крим. Я далека від думки встановлювати, хто винен, у мене немає рішення питання, що робити, але проблема існує з реєстрацією права власності", - зазначила вона.

Читайте такожОкупанти Криму хочуть ввести мораторій на перепродаж земліВона також зазначила проблему перереєстрації майна державних підприємств. "Великі проблеми у державних підприємств, так як після перереєстрації вони не можуть вирішити проблему реєстрації свого майна, оскільки немає механізму реєстрації. У результаті підприємства, зокрема, у Феодосії, оборонні заводи збереглися, і є на них попит, але ліцензії вони не можуть отримати, так як їх майно не пройшло перереєстрацію", - повідомила Лубіна.

Вона зазначила, що не краще йдуть справи і у населення. Лубіна розповіла про проблему черг в реєстраційні органи. "На сьогоднішній день черга в кадастр становить 3300 осіб, в день проходять всього 150 осіб, 75 по запису і 75 по живій черзі", - розповіла вона.

На її думку, відкриті філії держкомреєстру не вирішують проблеми черг, так як з населення стягується нелегальна плата за послуги, що змушує громадян звертатися до Сімферополя.

"Таким чином, страждають люди, страждає бізнес. Я не знаю, що з цим робити, але робити щось треба", - уклала Лубіна.