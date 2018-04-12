Як зміняться ціни на житло в Україні: прогнози експертів

Експерти очікують, що ціни на нерухомість в Україні будуть незначно зростати за стабільного курсу долара.

Ціни на нерухомість в Україні будуть незначно зростати за умови стабільного курсу долара, а вартість іпотечних кредитів буде падати.

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Такий прогноз висловила маркетинг-аналітик девелоперської компанії City one Development Олена Ширина на прес-конференції.

«Останнім часом ціни на житло в гривні залишаються стабільними. Ціна залежить від макрофакторів. Якщо в країні буде стабільний курс долара, то і ціни на нерухомість будуть стабільними і потихеньку продовжать своє зростання», - сказала вона.

У свою чергу, присутня на прес-конференції заступник голови правління банку «Глобус» Олена Дмитрієва зазначила, що ціни будуть зростати у разі стабільності в країні.

«Іпотека потрохи починає оживати. Якщо іпотечне кредитування і далі буде розвиватися, а воно буде розвиватися, якщо буде стабільність у країні, то ціни на нерухомість будуть йти вгору. Це мій прогноз», - сказала вона.

При цьому, за словами Дмитрієвої, якщо економічна ситуація буде стабільна, то ціни на кредити падатимуть, а обсяги іпотечного кредитування зростатимуть.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії UTG, ціна на нові квартири в Києві може зрости на 2-4% в 2018 році.

За даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в березні 2018 року порівняно з лютим зросла на 0,05%, порівняно з березнем 2017 року ціни збільшилися на 3,4%.