У Києві забудовника викрили в несплаті майже 9 мільйонів податків

Директору столичної будівельної фірми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У Києві викрито на несплаті понад 8,7 млн грн податків директора столичної будівельної фірми.

Читайте такожЯк зміняться ціни на житло в Україні: прогнози експертів

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що одним зі столичних підприємств здійснювалась реалізація квартир у новобудові. Проте виявилося, що під час здійснення господарської діяльності будівельна компанія не подавала податкові декларації та не декларувала свої податкові зобов’язання.

«Як наслідок, до державного бюджету не сплачено податків на суму понад 8,7 млн грн», - йдеться у повідомленні.

На даний час директору вказаного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, за клопотанням прокуратури з метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на 12 квартир у новобудові.