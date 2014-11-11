Європейський інвестбанк може виділити Україні 200 млн євро кредиту на відбудову Донбасу

Європейський інвестиційний банк розглядає можливість фінансування проектів відновлення інфраструктури Донецької і Луганської областей, що постраждали в результаті бойових дій, шляхом виділення кредитної лінії в обсязі 200 млн. євро, повідомляється на сайті банку.

«Рамковий кредит направлений на підтримку першорядних проектів відновлення регіонів, що постраждали від конфлікту, – йдеться в повідомленні. – мова йде, зокрема, про інфраструктурні проекти і проекти створення умов для розміщення вимушених переселенців».

Як підкреслили в ЄІБ, проекти мають бути реалізовані під контролем уряду України.

Як повідомляв УНІАН, з квітня поточного року Україна веде на території Луганської й Донецької областей антитерористичну операцію. Протягом липня і серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст регіону і продовжують операцію. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на звільнених територіях становив щонайменше 12 млрд грн. Як підкреслював глава уряду Арсеній Яценюк, щодня війна коштує Україні 80 млн. грн.

Читайте такожЄІБ може виділити Україні €400 млн на проекти малого та середнього бізнесуУ середині жовтня Кабмін виділив 60,8 млн. грн на відновлення пошкодженої під час бойових дій житлово-комунальної інфраструктури Донецької області.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк створений у 1957 році, сьогодні його акціонерами є 27 країн - членів ЄС. Головною метою банку є сприяння досягненню мети Європейського Союзу шляхом довгострокового фінансування надійних інвестиційних проектів. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць і на кінець 2013 року становив 273 млрд євро.

За останні п'ять років портфель проектів ЄІБ в Україні збільшився вчетверо. Банк фінансує проекти в енергетиці, транспортній і муніципальній інфраструктурі. На даний час банк розглядає можливість фінансування 9 проектів у державному секторі і 7 проектів – у приватному секторі.