Як не "погоріти", здаючи житло в оренду: поради експертів

У чинному законодавстві України передбачено два способи оподаткування доходів від здачі житла в оренду.

У Міністерстві регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України оцінили, що 70% ринку оренди житла перебуває в тіні. Для організації прозорих ринкових відносин у цій сфері Мінрегіон розробив проект закону "Про орендованому житлі".

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Про це повідомляє портал нерухомості Domik.ua.

Видання з'ясувало, як треба сплачувати податки з доходу від здачі житла в оренду власникам за діючими правилами і які нововведення чекають їх, якщо буде прийнятий новий закон "Про орендованому житлі".

Мінімальну суму орендної плати щороку визначає місцева влада. Вона затверджує її базовий розмір у розрахунку за один квадратний метр загальної площі житла і коефіцієнти корекції. Їх вводять, щоб при розрахунку орендної плати конкретної квартири враховувалася її розташування в межах міста — в історичній зоні, в центрі, поруч із ним і на околиці.

Законодавці вважають правопорушенням несплату податків і виконання фіскальних зобов'язань із запізненням. Орендодавець поточного року сам обчислює і сплачує податок кожен квартал. Виплату, За правилами статті 170 ПКУ, податкову виплату треба здійснити протягом 40 календарних днів, після останнього дня минулого звітного періоду.

За несплату податку у строк, за правилами статті 127 ПКУ, орендодавці платять штрафи в таких розмірах :

- 10% від розміру не сплаченого вчасно податкового зобов'язання — при запізненні з платежем на 30 календарних днів включно;

- 20% від розміру не сплаченого вчасно податкового зобов'язання — при запізненні з платежем на термін більше 30 календарних днів.

Власники житла-орендодавці зобов'язані відобразити дохід від здачі житла в оренду і пов'язане з ним фіскальне зобов'язання у податковій декларації. Органи ДФС порівнюють дані з декларації та відомості про фактичні поквартальних виплати податку в звітному році. Якщо дані з декларації та відомості про фактичні квартальних платежах збіглися — ДФС вважає, що зобов'язання виконано.

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Податкову декларацію потрібно подавати у строки, які встановлює ДФС. У 2018 році прийом декларацій проводили 1 січня — 9 лютого.

Власник квартири фізична-особа залежно від порядку оподаткування може здавати в оренду житло двома способами.

1. При здачі у найм за договором орендодавець сплачує податок на доходи фізичних осіб. У цьому випадку він виконує фіскальні зобов'язання за правилами статті 170 ПКУ:

- дохід від здачі нерухомості в оренду оподатковується за ставкою 18% від зазначеної в договорі суми;

- щомісячна орендна плата не може бути менше суми, яку розраховують, перемножуючи площа квартири на нормативну вартість одного квадратного метра житла. Цей норматив встановлюють місцевою владою;

- фізичні особи-орендодавці при нотаріальної реєстрації угоди оренди зобов'язані сплатити військовий збір — 1,5% договірної орендної плати.

2. Власник житла здає його в оренду у порядку комерційної діяльності, яку веде статус фізичної особи-підприємця (ФОП). У цьому випадку він має право зареєструватися в одній з груп платників єдиного податку. Виконувати фіскальні зобов'язання треба за правилами обраної групи.