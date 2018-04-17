В Україні можуть обмежити щільність забудови

Мінрегіон має намір ввести максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки в залежності від поверховості.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) має намір оновити державні будівельні норми (ДБН) і ввести максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки в залежності від поверховості.

Читайте такожЯк зміняться ціни на житло в Україні: прогнози експертів

Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook, відповідні зміни містяться в новому проекті будівельної норми «Планування і забудова територій».

«У чинних містобудівних ДБН відсутні граничні параметри забудови земельної ділянки щодо поверховості. Ми пропонуємо ввести таке обмеження, щоб виключити суцільну забудову по всьому периметру земельних ділянок без відповідного благоустрою території для її мешканців. Так, чим вище буде поверховість будинку, тим менший відсоток земельної ділянки відводиться на саму забудову і більший - на облаштування прилеглої території. Тому що в такому будинку проживатиме більша кількість мешканців, а отже, це потребує комфортних умов проживання», - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що згідно з новими ДБН, для проектування будинків вищих за 11 поверхів максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки становить 30%, а решта 70% відводяться на облаштування зелених насаджень, зон відпочинку і дитячих майданчиків.

«Для 9-10-поверхових будинків максимальний відсоток забудови становить 35%, для 5-8-поверхових - 40%, для 4-поверхових - 45%. При будівництві різнорівневих житлових будинків у розрахунок береться середня поверховість будівлі. Ця норма поширюється тільки на нове будівництво. При реконструкції кварталів забудови дані показники не застосовуються, а приймаються відповідно до існуючих розмірів земельної ділянки і відсотків площі забудови», - написав Парцхаладзе.

Також він зазначив, що оновлені ДБН «Планування і забудова територій» будуть затверджені найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня науково-технічна рада Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затвердила чотири нові державні будівельні норми, зокрема ті, що стосуються містобудування, які набудуть чинності за три місяці.