Забудовники заявили про падіння продажів житла в Києві на 30-40%

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

«Продажі впали... десь від 30 до 50%, якщо говорити про Київ», - сказав Парцхаладзе.

Причому він зазначив, що причинами падіння продажів є економічна та політична нестабільність у країні, у тому числі воєнні дії на сході України, а також зниження купівельної спроможності населення.

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«Революція, війна, яка зараз іде, плюс інфляція - безумовно, усі ці фактори дуже впливають на настрій людей і, в першу чергу, на купівельну спроможність», - сказав Парцхаладзе.

Раніше повідомлялося, що кількість угод купівлі-продажу квартир в Києві у 2013 році порівняно із 2012 зросла на 23% - до 27 тисяч договорів.

Також УНІАН повідомляв, що у жовтні голова комітету статистики та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Едуард Бразас зазначав, що низька активність на ринку купівлі-продажу житлової нерухомості збережеться як мінімум до кінця 2014 року, однак і подальшого скорочення кількості угод із житлом не очікується.

Раніше експерти ринку нерухомості зазначали, що продавці житла не поспішають продавати його в умовах падаючого ринку, вважаючи за краще чекати стабілізації ситуації та відновлення доларових цін на житло. Зокрема, за словами керуючого директора компанії ARPA Real Estate Михайла Артюхова, багато потенційних покупців нерухомості очікують серйозного падіння цін. Адже через складну ситуацію у країні кількість угод, як в Україні, так і в Києві, впала в рази. Але продавці нерухомості, виставляючи об'єкти на продаж, не поспішають відповідати очікуванням і знижувати ціни, оскільки очікують стабілізації і не готові знижувати ціну на 10-15%.