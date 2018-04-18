Кабмін схвалив створення робочої групи з монетизації субсидій
Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення робочої групи по підготовці до монетизації субсидій, що передбачає грошові виплати отримувачам субсидій.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.
"Я пообіцяв, що сьогодні буде прийнято рішення про створення робочої групи з підготовки монетизації субсидій... Сьогодні таке розпорядження підготовлено і прийнято", - сказав прем'єр.
За словами прем'єра, цього року уряд має намір істотно просунутися в питанні визначення механізму монетизації.
Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів України до кінця поточного року розробить і презентує модель повної монетизації субсидій.
Бюджет на 2018 рік передбачає 71 мільярд гривень фінансування субсидій на оплату послуг ЖКГ. У січні-лютому цього року фінансування субсидій та пільг становило 18,3 мільярда гривень.