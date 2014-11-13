Китайські інвестори через падіння рубля відмовилися ще від одного російського проекту

Китайські інвестори відмовилися від участі у торгах з продажу однієї з ділянок промзони російського «Заводу імені Ліхачова» (ЗІЛ), пишуть «Известия» з посиланням на заступника мера Москви з питань містобудівної політики і будівництва Марата Хуснулліна.

Він пояснив, що відмова китайців була мотивована зростанням валютного курсу - через зростання курсу долара проект для іноземців подорожчав на третину. Раніше про своє бажання брати участь у проекті заявляла китайська Dalian Wanda Group.

Читайте такожРосія не отримає від Китаю аванс на будівництво газопроводу«Китайські інвестори відмовилися від участі в проекті ЗІЛа через ситуацію з валютою, тому що для них у валюті ці проекти стають на 30-40% дорожче», - пояснив Хуснуллін.

За оцінкою глави Москомбудінвеста Костянтина Тимофєєва, для розвитку ділянки території Dalian Wanda Group знадобилося б близько 1 трлн рублів (приблизно $27 млрд за тодішнім курсом). Як зазначив Тимофєєв, всього на цій території планувалося побудувати близько 1,5 млн кв. м нерухомості, 60% якої повинна була бути житлова.

Це не перше утруднення в роботі з китайськими інвесторами за проектами в російській столиці, викликане ослабленням рубля. Як повідомлялося напередодні, влада Москви була змушена почати перегляд умов проекту будівництва лінії метрополітену в «нову Москву», який планувалося реалізувати за участю Китайської залізничної будівельної корпорації та Китайського міжнародного фонду. Попередньо проект оцінювався в $2 млрд.

Марат Хуснуллін пояснив «Известиям», що «інших інвесторів влада зараз не шукає - ми продовжуємо вести переговори, поки ще не поставлена крапка з китайцями».

Професор Міжнародного інституту розвитку Олексій Скопін вважає, що деякі проекти, в яких планували брати участь іноземні інвестори, можуть бути заморожені. На його думку, для іноземних інвесторів будівництво в Москві пов'язано не тільки з фінансовими ризиками - наприклад, раптом санкції будуть розширені і припиняться поставки обладнання? Він упевнений, що Москві найближчим часом варто орієнтуватися на вітчизняних інвесторів.