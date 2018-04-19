Кабмін відновив фінансування "теплих кредитів"

Отримати "теплий кредит" можна в державних "Ощадбанку", "Укргазбанку" і "Приватбанку".

Кабінет міністрів України відновив фінансування програми "теплих кредитів" на проведення энергомодернизации житла в державних "Ощадбанку", "Укргазбанку" і "Приватбанку".

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Згідно з повідомленням прес-служби Держенергоефективності, бажаючі провести енергомодернізацію свого житла отримали можливість скористатися держпрограмою з 18 квітня цього року.

Відзначається, що в 2018 році уряд виділив 400 мільйонів гривень на компенсації за "теплими кредитами", з яких 190 мільйонів гривень - для ОСББ.

При цьому приватні домогосподарства та ОСББ також можуть розраховувати на додаткові компенсації від місцевої влади. На сьогодні діє 128 місцевих програм здешевлення "теплих кредитів", зокрема, у 18 регіонах, 48 районах і 62 містах.

Також повідомляється, що з початку дії програми - у жовтні 2014 року - програмою скористалися понад 400 тисяч сімей, які залучили понад 5 мільярдів гривень "теплих кредитів".

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2018 рік передбачено 2 мільярда гривень на програми з енергоефективності: 400 мільйонів гривень на програму "теплих" кредитів, 1,6 мільярда на Фонд енергоефективності.

За оцінками Держенергоефективності, річна потреба у фінансуванні програми "теплих" кредитів становить 1,9 мільярда гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.