У разі створення Антикорупційного суду зростання тарифів можуть відтермінувати – Парубій

При ухваленні відповідного закону необхідно буде врахувати вимоги Венеційської комісії.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зазначає, що у разі створення Антикорупційного суду в Україні підняття тарифів для населення може бути відтерміноване.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Спікер нагадав, що МВФ ставить питанням номер один до України створення Антикорупційного суду з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

"Я веду досить інтенсивні переговори з МВФ, і з країнами Великої сімки, сьогодні я бачився з секретарем Венеційської комісії, - про те, що якщо нам вдасться прийняти закон про Антикорупційний суд, врахувавши ключові вимоги Венеційської комісії, ми будемо мати шанс, здобувши довіру у відносинах із МВФ, домовитись про поетапність або відермінування підняття тарифів", - повідомив Парубій.

Він додав, що по цьому питанню відбувається активна і щільна робота.