"Київенерго" Ахметова просить НКРЕКП відтермінувати перевірку компанії

На даний час "Київенерго" зосереджена на виконанні рішення Київради про завершення 26 квітня дії угоди на управління комунальним майном.

Столична енергопостачальна компанія "Київенерго" звернулася до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з клопотанням про відкликання заяви про проведення перевірки компанії з 20 квітня по 5 травня 2018 року.

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Про це повідомила прес-служба "Київенерго".

Зокрема, у листі йдеться про те, що на даний час "Київенерго" зосереджена на виконанні рішення Київради про завершення 26 квітня дії угоди на управління комунальним майном, укладеного між енергопостачальною компанією та Київською міською держадміністрацією у 2001 році.

"Компанія працює над забезпеченням прийому-передачі об'єктів, передбачених додатками угоди (близько 80 тисяч), і переведенням персоналу - 7,5 тисячі співробітників", - йдеться в листі.

Наголошується, що це вимагає підготовки значного обсягу документації щодо об'єктів, які потрібно інвентаризувати, оформити та передати комунальному підприємству, а також залучення максимальної кількості фахівців компанії, які одночасно будуть задіяні в ході перевірки.

"Компанія робить все можливе для того, щоб оперативно завершити цей вкрай важливий процес для київської міської влади та всіх городян-споживачів, і звертається до Нацрегулятору з проханням врахувати специфіку процесу і задовольнити клопотання", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, дію угоди між КМДА та "Київенерго" про передачу в управління комунальних тепломереж та об'єктів теплоэнергокомплекса закінчується 27 квітня цього року.

22 березня Київрада своїм рішенням виділила КП "Київтеплоенерго" близько 1,2 мільярда гривень бюджетних коштів на забезпечення безперебійної роботи теплокомплекса міста після його передачі від "Київенерго".

Майно товариства (енергетичний комплекс) було передано в управління "Київенерго" за угодою з КМДА від 27 вересня 2001 року. Термін дії угоди закінчувався 31 грудня 2017 року, але Київрада продовжила його до 26 квітня 2018 року, щоб опалювальний сезон пройшов в нормальному режимі.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.