Субсидії на комуналку різко скоротилися: хто і скільки отримав

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в березні 2018 року порівняно з березнем минулого року зменшився на 62% - до 480,8 грн.

Жителям України в січні-березні 2018 року було призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 471,1 млн грн, що в 4,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2017 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, в міській місцевості субсидії призначено на суму 316 млн грн, у сільській - 155,5 млн грн.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-березні були призначені 569,8 тис. сім'ям. У міській місцевості субсидії призначені 314,3 тис. сімей, у сільській - 255,5 тис. сімей. Порівняно з січнем-березнем 2017 року, в січні-березні 2018 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась у 2,4 раза.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у березні 2018 року порівняно з березнем минулого року зменшився на 62% - до 480,8 грн.

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні 2018 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 204,7 млн грн, що майже в 4,5 раза менше, ніж у січні 2017 року.

У 2017 році українцям було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму 3,98 млрд грн, що на 43,3% менше, ніж за 2016 рік.