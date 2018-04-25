"Зайві" квадратні метри: українці вже заплатили 671 мільйон податку на нерухомість

При цьому юридичні особи сплатили 612,7 млн грн податку на нерухомість.

Платники податків перерахували до місцевих бюджетів 670,9 мільйона грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, найбільша частка сплаченого податку надійшла від юридичних осіб, за три місяці цього року вони сплатили 612,7 млн грн податку на нерухомість, фізичні особи перерахували 58,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, податок на нерухомість було запроваджено на початку 2015 року з набранням чинності нового Податкового кодексу. Ним оподатковуються квартири площею понад 60 квадратних метрів і будинки площею понад 120 квадратів. Оподаткуванню також підлягає загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частин (гаражі, господарські будівлі, майстерні, офісні приміщення тощо). У 2018 році платники сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітний 2017 рік.

У 2017 році до місцевих бюджетів від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 2,4 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.