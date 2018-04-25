В окупованому Криму влаштують розпродаж санаторіїв та готелів

Майно декількох кримських санаторіїв буде реалізовано через аукціон.

Підконтрольний російським окупантам «парламент» Криму узгодив продаж низки об’єктів у Феодосії, Ялті та Симферополі на 113 млн рублів (близько 50 млн грн).

Як повідомляє «Криминформ», мова йде, зокрема, про майно феодосійського готелю «Моряк», що оцінюється у 50,2 млн рублів, ялтинського санаторію «Сосняк» (37,2 млн руб) та кореїзького санаторію «Волга» (26,1 млн руб).

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Крім того, на продаж виставлено низку об’єктів у Чорноморському районі (6,7 млн руб) та у Симферополі (5,2 млн рублів).

Майно буде реалізовано через аукціон. У пояснювальній записці до відповідних проектів постанов вказано, що продаж об’єктів необхідний для «виконання планових показників неподаткових надходжень до бюджету республіки на 2018 рік».

Нагадаємо, у 2016 році головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав попередню суму збитків, завдану Україні через анексію Криму РФ.

"Попередній доведений висновок фахівців, а також експертиз розмір збитків, завданих Українській державі в результаті анексії РФ півострова Крим, становить понад 1 трлн. гривень, виключно з вартістю нерухомості та інфраструктури державних підприємств, без урахування територіальних втрат, а також приватної власності на території півострова", - заявив він.