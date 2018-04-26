В Україні скоротилися обсяги будівництва

Обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період скоротилися на 0,2% – до 10,7 млрд грн

Будівельні підприємства України в січні-березні 2018 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 0,3% – до 18,296 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період скоротилися на 0,2% – до 10,7 млрд грн, у тому числі з будівництва житлових будинків скоротилися на 3,5% - до 5,85 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель збільшилися на 4,4%, до 4,86 млрд грн. Роботи з будівництва інженерних споруд скоротилися на 0,5% – до 7,56 млрд грн.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-березні становили 83,3% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонту – 8,1% і 8,6% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період скоротили обсяги робіт на 0,7% – до 4,83 млрд грн, виконавши 26,4% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 млрд грн.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 млрд грн, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 млрд грн.