«Живі» гроші: на монетизацію субсидій вже виділили 47 мільярдів

За даними Мінфіну, цей обсяг перевищує 98% планових асигнувань на вказаний період.

Міністерство фінансів у рамках чинного з початку року механізму монетизації субсидій перерахував субвенції місцевим бюджетам на суму 46,8 млрд грн для надання пільг і субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, цей обсяг перевищує 98% планових асигнувань на січень-квітень.

Мінфін підкреслює, що фінансування цієї субвенції з держбюджету, заплановане в поточному році в розмірі 71 млрд грн, проводиться в установлені строки і в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку. Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків за субсидіями з теплокомуненерго не стосуватиметься населення, якому субсидії так сам о нараховуватимуться за соціальними нормами.