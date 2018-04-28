Кабмін вніс зміни до програми надання житлових субсидій (відео)

Верифікація субсидіантів виявила ряд системних проблем.

Кабінет міністрів України схвалив рішення про внесення змін до програми надання субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг з метою запобігання випадкам зловживань та призначення державної допомоги людям, які приховують свої статки.

Як пояснили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, оскільки верифікація субсидіантів виявила ряд системних проблем, відтепер система субсидій буде соціально справедливою – державну допомогу будуть отримувати ті, хто дійсно її потребує.

Зокрема, якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менш як п’ять років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть.

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Окрім того, відтепер необхідно буде вказувати у деклараціях доходи від оренди майна, зокрема, від здачі в оренду квартири.

З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 квадратних метрів, а будинку – 200, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік до центру зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід у три прожиткові мінімуми – 5 тис. 286 грн.

Також з 1 травня соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання - 4,5 кубометрів на 1 квадратний метр площі, електроопалення – 30 кіловат на годину на квадратний метр площі.

При цьому внутрішньо переміщені особи відтепер зможуть оформити субсидії без укладення договорів на оренди житла – лише на підставі заяви і декларації, також спрощено процедуру отримання субсидій жителями об’єднаних територіальних громад.

Крім того, уряд проведе преміювання домогосподарств за економію ресурсів за підсумками цього опалювального сезону. Як і минулого року, під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив запровадження з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків за субсидіями з теплокомуненерго не стосуватиметься населення, якому субсидії так само нараховуватимуться за соціальними нормами.