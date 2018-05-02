В Україні почали діяти нові правила надання субсидій: що потрібно знати

Субсидії, в зв'язку зі змінами умов їх надання, необхідно буде переоформити 15-20% українців.

З 1 травня 2018 року в Україні почали діяти нові правила надання субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії, в зв'язку зі змінами умов їх надання, необхідно буде переоформити 15-20% українців.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики.

За даними міністерства, більшості громадян, які отримують субсидії і не мають недавно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або в складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу (приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів), як і раніше державна допомога буде перепризначена в автоматичному режимі.

«Всі, хто потребує допомоги від держави, будуть й надалі її отримувати. Переважній більшості громадян субсидії на наступний опалювальний сезон будуть змінені автоматично. Звернутись до органів соцзахисту треба лише окремим категоріям громадян, які підпадають під нові критерії, що запроваджено для підчищення адресності субсидій та запобігання поширеним зловживанням», - йдеться в повідомленні.

Для переоформлення субсидії необхідно подати два документи – заяву та декларацію про доходи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про внесення змін до програми надання субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг з метою запобігання випадкам зловживань та призначення державної допомоги людям, які приховують свої доходи. Оскільки верифікація субсидіантів виявила низку системних проблем, тепер система субсидій буде соціально справедливою - державну допомогу отримуватимуть ті, хто дійсно її потребує.

Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менш як п’ять років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть.

Окрім того, відтепер необхідно буде вказувати в деклараціях доходи від оренди майна, зокрема, від здачі в оренду квартири.

З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 квадратних метрів, а будинку - 200, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік до центру зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід у три прожиткові мінімуми - 5 тис. 286 грн.

Також з 1 травня соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання - 4,5 кубометрів на 1 квадратний метр площі, електроопалення – 30 кіловат на годину на квадратний метр площі.