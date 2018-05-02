Ціни в готелях Києва на час проведення фіналу Ліги чемпіонів зросли в 3-10 разів

На думку експертів, у цей час заповнюваність готелів в Києві становитиме майже 100%.

Вартість розміщення в готелях столиці в період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу, який відбудеться в Києві 26 травня, збільшилась у 3-10 разів, водночас заповнюваність готелів у Києві становитиме майже 100%.

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Про це УНІАН повідомили експерти готельного ринку.

«Середня тривалість перебування гостей у період проведення фіналу Ліги чемпіонів становить від двох до чотирьох ночей. Вартість стандартного номера (rack rate) в готелях варіювалась залежно від місця розташування й самого цінового позиціонування готелю. Загальною тенденцією стало зростання цін у 3 рази за умови своєчасного бронювання, що, в принципі, є традиційним для міст, які приймають спортивні турніри такого рівня. Варто зауважити, що в міру наближення дати турніру вартість решти вільних номерів відповідно зростає, в деяких випадках досягаючи навіть вартості в 10 разів вище звичайної», - відзначили в компанії CBRE Ukraine.

При цьому, на думку експертів, у період проведення фіналу Ліги чемпіонів очікується рекордно високий показник середнього рівня завантаження якісного номерного фонду Києва, який ймовірно випередить середній показник завантаженості травня попереднього року, який становив 56,7%.

«Як зазвичай буває у випадках проведення великих спортивний заходів, цільова аудиторія формується безліччю сегментів, такими як корпоративні групи, спонсори заходу, групові тури, футбольні команди, а також інші незалежні внутрішні та зовнішні туристи. В результаті, як готелі низького та середнього, так і високого цінових сегментів Києва, прогнозують рівень заповнюваності близько 100% на період проведення фіналу чемпіонату», - зазначили в компанії CBRE Ukraine.

Своєю чергою, в компанії Colliers International (Україна) підкреслили, що на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві заброньовано вже практично всі готелі (понад 90%).

«Найбільшою популярністю користуються готелі 3, 4 і 5 зірок, розташовані в центральній частині міста. З огляду на помилки минулих років при проведенні заходів такого рівня, готельєри найчастіше бронюють номери за передоплатою в розмірі не менше 70%. У більшості готелів існує мінімальний період бронювання на час проведення матчу, найчастіше від 3 до 5 днів. Вартість номерів залежить від місця розташування готелю. Ціни на номери в центральних готелях у 5-10 разів вищі стандартного тарифу. Чим далі локація від НСК «Олімпійський», тим менший тариф», - зазначила директор департаменту оцінки й консалтингу Colliers International (Україна) Наталія Чистякова.

У консалтинговій компанії Jones Lang LaSalle (JLL) прогнозують, що в травні завантаження в середньому по місяцю зросте приблизно на 2-3 п.п. завдяки проведенню Ліги чемпіонів.

«Травень - традиційно високий сезон для Києва завдяки великій кількості культурних і ділових заходів і сприятливим погодним умовам. У середньому завантаження якісних готелів української столиці (від верхньої межі середнього сегмента до люксового) в цей період у минулі роки досягала високих рівнів: 32% у 2015 році, 46% у 2016 році і 55% у 2017 році. Важливо відзначити, що вболівальники в основному обирають більш бюджетні варіанти розміщення. З огляду на це, завантаження в середньому по місяцю зросте приблизно на 2-3 п.п. завдяки розміщенню представників команд, спонсорів і преси, а також органічного зростання ринку загалом», - вважає керівник департаменту готельного бізнесу компанії JLL Тетяна Веллер.

Згідно з даними сервісу booking.com, станом на 2 травня, в Києві всі готелі і хостели на 26 травня заброньовані на 98%.

Як повідомляв УНІАН, за даними компанії JLL, заповнюваність готелів у Києві за підсумками першого кварталу 2018 року зросла на 4 п.п порівняно з аналогічним періодом 2017 року й становила 43%, водночас номінована в доларах середня вартість розміщення в готелях столиці середнього сегмента зросла на 18% - до 68 дол. за номер.