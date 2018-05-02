Суми в мільярди: українці нарощують борги за комуналку

Борги українців за опалення і гарячу воду в березні зросли на 7,9%.

Заборгованість населення України з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в березні 2018 року збільшилася на 7,9% порівняно з лютим 2018 року і становила 15,5 млрд грн.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у березні порівняно з попереднім місяцем скоротилася на 14,9% і становила 3,3 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів становила 418 млн грн.

Борги за централізоване водопостачання та водовідведення скоротилися на 1,8% в порівнянні з лютим і становили 1,74 млрд грн.

За даними Держстату, у березні українці сплатили за електроенергію 3 млрд грн (111,9% нарахованих за цей період сум за рахунок погашення заборгованості за минулий період). Борг за цей вид послуги, що залишився, становить 4,2 млрд грн.

Всього в березні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 11,6 млрд грн, що становило 81,4% нарахованих за цей період сум.

Також повідомляється, що за січень-березень 2018 року з населенням було укладено 18,6 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 125,7 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 106 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в лютому 2018 року збільшилася на 10,8% порівняно з січнем 2017 року і становила 14,4 млрд грн.