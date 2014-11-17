Майбутня парламентська коаліція пропонує ввести норми енергоефективності будівель

Про це йдеться у робочому варіанті проекту Коаліційної угоди, яка буде підписана між представниками політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів.

Згідно з текстом проекту угоди, законом про енергоефективність будівель також повинен бути затверджений механізм енергетичної сертифікації будівель, визначено засади державної підтримки заходів з енергоефективності та будівництва будівель з майже нульовим рівнем споживання енергії.

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Крім того, нова коаліція у парламенті повинна буде створити механізм державної підтримки заходів з енергоефективності у житлових будинках та бюджетній сфері, у тому числі, через так званий «револьверний» механізм. Він передбачає спрямування на енергоефективність зекономлених коштів держбюджету внаслідок зменшення споживання енергоресурсів, досягнутого за рахунок здійснених інвестицій в енергоефективні заходи. Передбачається, що це буде зроблено протягом 2015 року.

Парламентська коаліція повинна буде забезпечити залучення приватних інвестицій у підвищення енергетичної ефективності об'єктів державної та комунальної власності, у тому числі створення правових підстав для розвитку механізмів энергосервисного підряду у бюджетній сфері та встановлення можливості укладання довгострокових договорів на продаж тепла, виробленого з альтернативних джерел, для бюджетних установ.

Крім того, проектом коаліційної угоди передбачаються плани з надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати ціни на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва). Причому місцеві держадміністрації зможуть здійснювати ліцензування таких суб'єктів виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, споживання і втрати теплової енергії у більшості багатоквартирних будинків в Україні у 3-3,5 разу перевищують європейські стандарти споживання. Причому, за оцінками Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно близько 1 трлн грн. Водночас, за розрахунками Інституту газу Національної академії наук (НАН), скорочення втрат теплової енергії в Україні внаслідок теплосанації будівель може скласти близько 41%. У грошовому еквіваленті економія бюджетних коштів оцінюється на рівні 150-600 млрд грн.