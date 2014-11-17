Майбутня коаліція пропонує забезпечити доступ до даних про власників землі і нерухомості через інтернет

Майбутня парламентська коаліція пропонує протягом першого кварталу 2015 року внести зміни в Закон «Про Державний земельний кадастр» з метою забезпечення вільного доступу в інтернеті до інформації про земельні ділянки та їхніх власників.

Про це йдеться у робочому варіанті проекту Коаліційної угоди, яка буде підписана між представниками політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів.

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«Внести зміни в Закон про «Державний земельний кадастр» з метою забезпечення вільного доступу в інтернеті до інформації про земельні ділянки, у тому числі про власників прав на них. Забезпечити виконання положення законодавства про доступ в нтернеті до інформації про об'єкти прав на нерухомість», - сказано у проекті Коаліційної угоди.

Крім того, згідно з текстом проекту угоди, нова коаліція в Раді повинна буде внести зміни в законодавчі акти України щодо створення незалежного органу державного нагляду у сфері забезпечення права щодо доступу до публічної інформації.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів».

Документ встановлює механізм виявлення кінцевого вигодонабувача юридичних осіб, а також вільного доступу до Державного реєстру майнових прав на нерухомість. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, прийняття даного законопроекту дасть змогу громадянам України отримувати інформацію про власників усього нерухомого майна у країні.