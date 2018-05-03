В Україні посилять контроль за щільністю населення в забудові

Мінрегіон має намір ввести межі мінімальної і максимальної щільності населення в забудові та обмежити можливість її підвищення.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір оновити державну будівельну норму (ДБН), яка вводить межі мінімальної і максимальної щільності населення в забудові, а також обмежити можливість її підвищення з урахуванням конкретних умов.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, відповідні зміни містяться в новому проекті будівельної норми «Планування і забудова територій».

«Зараз діючими нормами визначена максимальна щільність населення - 450 чол/га, при цьому обмеження її підвищення немає. Тобто вона може збільшуватися за наявності відповідного обґрунтування, і хто як хоче, так і обґрунтовує необхідність. В результаті - в деяких районах великих міст бачимо суцільну забудову щільністю 1000-2000 чол/га і повну відсутність благоустрою та соцінфраструктури. Щоб виключити в майбутньому такі ситуації і забезпечити людям комфортні житлові умови, в новій ДБН будуть встановлені конкретні обмеження можливості підвищення щільності», - написав Парцхаладзе.

За словами заступника міністра, допускається її збільшення максимально до 20% (до 540 чол/га) за умов виконання двох обов'язкових умов.

«1 - розміщення на території мікрорайону підземних і/або багатоповерхових гаражів з автостоянками та велосипедними стоянками; 2 - наявність вбудовано-прибудованих закладів дошкільної освіти та об'єктів повсякденного і періодичного обслуговування, створення відкритих терас у житлових і громадських будівлях. Для можливості підвищення щільності населення в забудові ці умови повинні бути виконані одночасно», - зазначив Парцхаладзе.

Оновлені державні будівельні норми, за словами Парцхаладзе, буде затверджено найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня науково-технічна рада Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затвердив чотири нові державні будівельні норми (ДБН), в тому числі що стосуються містобудування, які наберуть чинності через три місяці.

Зокрема, планується ввести максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки залежно від поверховості - чим вище поверховість будинку, тим менший відсоток земельної ділянки відводиться на саму забудову і більший - на облаштування прилеглої території.