Заборгованість українців за комуналку зросла до рекордного значення - майже 43 мільярди

Більша частина заборгованості – це борги за газ і пов'язані з його вартістю послуги.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла до рекордного за останні роки значення - 42,7 млрд грн.

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Про це повідомив директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», експерт з питань житлово-комунального господарства Олександр Сергієнко, коментуючи введення урядом з 1 травня нових критеріїв для отримання населенням допомоги від держави (субсидій) на оплату ЖКП.

«Борги населення за житлово-комунальні послуги стрімко зростають. У 2017 році заборгованість зросла до 32,3 млрд грн, але найжахливіше відбувалося за три місяці цього року. Станом на 1 січня, було 32,3 млрд грн, в січні борги підскочили до 36,9 млрд грн, в лютому вже стало 40 млрд грн, а впродовж березня стало 42,7 млрд грн», - сказав він.

За словами Сергієнка, із 42,7 млрд грн 30 млрд грн - це борги за газ, централізоване опалення й гарячу воду, тобто «за все те, що пов'язане з вартістю газу».

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, заборгованість населення України з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в березні 2018 року збільшилася на 7,9% порівняно з лютим 2018 року і становила 15,5 млрд грн. Заборгованість з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій скоротилася на 14,9% - до 3,3 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів становила 418 млн грн. Борги за централізоване водопостачання та водовідведення скоротилися на 1,8% - до 1,74 млрд грн.