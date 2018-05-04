Двісті тисяч гривень за добу: у Києві ціни на житло на час фіналу Ліги чемпіонів підняли до неба

В день фіналу Ліги чемпіонів ціни на номери в київських готелях завищили в сто разів.

Наближається фінал Ліги Чемпіонів, і всі київські готелі у бажанні нажитися на туристах підняли ціни до небачених висот. Деякі готелі підняли вартість номерів у сотню разів.

Якщо зайти на популярний сервіс бронювання booking.com передусім туристам повідомлять, що 98% апартаментів на 26 травня (фінал Ліги чемпіонів) вже недоступні. За ті ж номери уболівальникам або просто туристам доведеться викласти в середньому близько 100 000 гривень (3200 євро або 2800 фунтів стерлінгів) в добу.

За співвідношенням ціна-якість сервіс першим пропонує готель Harmony in Andreew descent, розташований на Подолі. Безумовно, це престижний і красивий київський район, проте за ніч у цьому готелі 26 травня доведеться викласти "усього лише" 190 тисяч гривень. При цьому в ніч на 2 ииюня, наприклад, номер обійдеться туристові лише у 550 гривень.

Пожити на Лук'янівці можна за 1200 грн на добу, але тільки не в ніч фіналу Ліги чемпіонів. В 116 разів підросли тут ціни - до 140 000 грн.

У безпосередній близькості від Хрещатика за номер доведеться викласти майже 200 тисяч гривень. За номер у цьому готелі але 1 червня доведеться віддати тільки 1480 гривень.

Готель "Нивки", який розташований в 12 кілометрах від НСК "Олімпійський", пропонує зняти номер за 98000 грн (3131 євро) - номер залишився один. В ньому є два односпальні ліжка і стандартний набір зручностей (власна душова, телевізор, чайник). Можна помилуватися видом на сад.

До стадіону є опція дістатися наземним транспортом і метро (доведеться зробити ще й пересадку). На Über зараз можна замовити машину за 100 грн (3 євро), в день матчу ціни очікувано зростуть. Однак навряд чи сума буде непідйомною для іноземців, навіть якщо це буде збільшення в три рази.

В готелі підтвердили, що номер, який у звичайні дні коштує 720 грн 26 травня обійдеться у майже 80 000, передає ТСН.

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"Це фінал Ліги чемпіонів, і ціни трохи завищені", - пояснили на рецепції. На уточнення, що підвищення більш ніж у 100 разів - зовсім не "трохи", представник "Нивок" відповіла, що стрибок обумовлений власне футбольною подією. Специфічних опцій готель у день проведення матчу ЛЧ не буде вводити. Тобто гості будуть платити таку ціну тільки за ажіотажу.

Як пояснив експерт з готельного бізнесу на умовах анонімності, практика підвищення цін у день проведення фіналів футбольних турнірів - звичайна для всіх країн. Так, були випадки, коли в європейських країнах хостели коштували 250 євро.

"Приміром, у Німеччині ставили порожні автобуси, в них розміщували ліжка, як у поїздах, і брали за це 150 євро", - розповів співрозмовник.

Різкі підвищення, за словами експерта, не відлякують клієнтів.

"Багаті клуби, у них - багаті спонсори. Та й вболівальники мають гроші", - пояснює співрозмовник, додаючи, що готелі ніколи не залишаються пустими.

Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 26 травня, в Києві. У головному матчі європейського клубного футболу між собою зійдуться чинний чемпіон Реал і п'ятиразовий володар трофею Ліверпуль. Номінальним господарем поля у поєдинку буде мадридська команда.