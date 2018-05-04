В українських селах заборонили будувати багатоповерхівки

Будівництво багатоповерхових споруд дозволяється лише у тому випадку, якщо населення перевищує 1000 осіб.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України встановило максимальну поверховість житлової забудови у населених пунктах залежно від їх класифікації та чисельності населення.

Оновлений ДБН "Планування і забудова територій" вже затверджений і буде опублікований найближчим часом.

Як повідомив у Facebook заступник міністра Лев Парцхаладзе, відтепер у сільських населених пунктах з чисельністю населення до 1000 осіб дозволяється виключно садибна забудова, у селах понад 1000 осіб – садибна забудова та багатоквартирні будинки висотою до 12 м (до 4 поверхів включно), у селищах міського типу – садибна забудова та багатоквартирні будинки до 15 м (до 5 поверхів включно).

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У містах з чисельністю населення до 50 тисяч дозволяється розміщувати садибну забудову та багатоквартирні будинки до 27 м (до 9 поверхів включно), у містах з населенням 50-100 тисяч – садибну забудову та багатоквартирні будинки до 48 м (до 16 поверхів включно).

Максимально допустима висотність багатоквартирної забудови у містах з чисельністю населення понад 100 тисяч встановлюється документацією з просторового планування.

Дані параметри висоти визначаються без урахування шатрової покрівлі у разі її влаштування. У разі будівництва на складному рельєфі висота визначається із врахуванням цокольного поверху.

У березні Верховна Рада внесла зміни до закону "Про регулювання містобудівної діяльності" про продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт. Під дію закону підпадають збудовані у період з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 квадратних метрів; збудовані до 12 березня 2011 року будівлі і споруди сільськогосподарського призначення.