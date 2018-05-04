У Кабміні підрахували, скільки власників елітного житла оформили субсидії на комуналку

Субсидії торік отримали майже 53 тисячі власників елітних квартир і будинків.

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у минулому опалювальному сезоні отримали майже 53 тисячі власників будинків, площа яких понад 200 квадратних метрів, і квартир площею понад 120 квадратних метрів.

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Про це під час селекторної наради повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Зокрема, за його словами, субсидії отримали 24,4 тис. власників елітних будинків і 28,5 тис. сімей - власників елітних квартир.

При цьому Рева відзначив, що розподіл субсидіантів - власників елітної нерухомості по регіонах нерівномірний. Так, за інформацією міністра, у Луганській області субсидії отримали 55 сімей, які володіють будинком площею понад 200 метрів, у Львівській області - 5 тисяч сімей, у Донецькій області - 113 сімей - власників квартир площею понад 120 квадратів, у Львівській - понад 5 тисяч сімей.

«Якщо ми говоримо про співвідношення рівня доходів населення і наявності нерухомості, то у нас спостерігається перекіс. У тих регіонах, де у нас найбільша зарплата, елітна нерухомість меншою мірою потрапляє під субсидію, а там, де доходів немає, у людей на руках великі елітні будинки, в яких всі платники податків оплачують житлово-комунальні послуги», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2018 року Кабмін ухвалив рішення про внесення змін до програми надання субсидій за житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень - запобігання випадків зловживань і призначення державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін увів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не призначатимуть.

Також необхідно вказувати в деклараціях доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку - 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік у центри зайнятості, інакше людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом нараховуватимуть дохід у три прожиткових мінімуми - 5286 грн.