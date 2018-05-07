В Україні можуть заборонити облаштування автостоянок на тротуарах

Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на нові і вже існуючі вулиці і дороги під час реконструкції.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України має намір оновити державну будівельну норму (ДБН), яка заборонить облаштування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

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Як повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook, відповідні зміни містяться в новому проекті будівельної норми «Вулиці та дороги населених пунктів».

«Сьогодні хаотичне паркування автомобілів значно ускладнює дорожній рух, викликає додаткові затори і найважливіше - створює небезпеку і незручності для руху пішоходів. Тому норма про заборону розміщення автостоянок для тимчасового зберігання, зокрема, на тротуарах, стала однією із змін під час оновлення ДБН щодо вулиць і доріг. Це сприятиме підвищенню безпеки в пішохідних зонах та мінімізації можливих аварій за участю пішоходів», - написав Парцхаладзе.

За словами заступника міністра, оновлені державні будівельні норми будуть поширюватися на проектування нових і реконструкцію існуючих вулиць і доріг.

«Згідно з новими ДБН, не допускається проектування тимчасових автостоянок: на тротуарах; вздовж проїжджих частин магістралей загальноміського значення безперервного руху; вздовж проїжджих частин магістралей загальноміського значення регульованого руху і магістралей районного значення у випадку, коли коефіцієнт використання пропускної здатності наближається до 1 і при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту», - зазначив Парцхаладзе.

Оновлені державні будівельні норми, за словами Парцхаладзе, вже затверджені і будуть опубліковані найближчим часом.

При цьому чиновник зазначив, що фактичні порушення правил паркування під час експлуатації доріг будуть регулюватися відповідно до нового прийнятого Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з реформування сфери паркування транспортних засобів», який набирає чинності 27 вересня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня науково-технічна рада Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затвердила чотири нові державні будівельні норми (ДБН), в тому числі що стосуються містобудування, які наберуть чинності через три місяці.