АМКУ перевірить «космічні» ціни в готелях Києва на час фіналу Ліги чемпіонів

За словами голови Київського обласного теруправління АМКУ, зараз зарано говорити про можливу змову або відкриття справи.

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) почало моніторинг готелів у Києві через різке зростання цін перед фіналом Ліги чемпіонів.

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Про це повідомив голова Київського обласного теруправління АМКУ Олексій Хмельницький на своїй сторінці у Facebook.

«Чесна конкуренція повинна давати можливості, а не створювати перешкоди. Через ажіотаж, викликаний повідомленнями про підвищення цін готелів на період проведення фіналу Ліги чемпіонів, Київське територіальне відділення АМКУ почало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг у Києві. Станом на сьогодні зарано говорити про можливу змову або навіть відкриття справи - інформації недостатньо», - написав він.

Хмельницький висловив сподівання, що ціни стабілізуються завдяки ринковим механізмам, оскільки попит рухає не лише ціною, але й пропозицією. «Підняття цін під час спортивних подій - звичайна практика для ринкових відносин, але підйом на сотні відсотків - ненормальна ситуація», - наголосив він.

Довідка УНІАН. Напередодні фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде в Києві 26 травня, виник неабиякий ажіотаж на бронювання номерів у готелях і оренду квартир. Скориставшись ситуацією, багато власників готелів і орендодавці підняли ціни на проживання. Так, на міжнародному ресурсі Booking ціни за добу, 26-27 травня, на номери в готелях, розташованих у центральних районах міста, коливаються від 50 тисяч до 190 тисяч грн. Готелі подалі від центру можна знайти за 5-7 тисяч грн.