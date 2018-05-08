Журналісти з'ясували, що не всі кияни вирішили нажитися на іноземцях під час фіналу Ліги Чемпіонів (відео)

Хтось здає навіть хижку чи гараж за високу ціну, але не всі українці жадібні - не бракує й тих, хто готовий пустити до себе гостей задарма.

Маєте хижку чи гараж у Києві? Можете непогано підзаробити під час фіналу Ліги Чемпіонів. Принаймні, так вважають люди, які здають свої доволі скромні помешкання за сто тисяч гривень за ніч. Проте далеко не всі українці такі жадібні. Не бракує й тих, хто готовий пустити до себе гостей задарма. Як повідомляв УНІАН, АМКУ перевірить «космічні» ціни в готелях Києва на час фіналу Ліги чемпіонів.

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