В Україні запровадять Єдину базу даних оцінки нерухомості

Фонд держмайна завершує розробку Єдиної бази даних.

Фонд державного майна України (ФДМУ) завершує розробку Єдиної бази даних оцінки нерухомості.

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Про це повідомив в ефірі «5 каналу» виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

Він зазначив, що в Бюджетному кодексі України є відповідна норма, яка стала причиною створення нової бази, а також застосування нових підходів податкової оцінки.

«Ми зараз закінчуємо цю процедуру. Я думаю, що з червня місяця ми вже перейдемо на нові рубежі... За нашими даними, коли ця система запрацює, держава і державний бюджет можуть отримати додатково від 2 до 3 млрд грн», – сказав Трубаров.

За його словами, введення даної процедури відстеження передбачає, що квартири в центральних частинах великих міст не зможуть продаватися за заниженою вартістю – їх ціна буде прив'язана до тих индикативів, які перебуватимуть у конкретній програмі.

«Оцінювач буде робити свою роботу, він у цій програмі вносить дані. Якщо він потрапляє в індикатив, який там існує, тоді його робота приймається, і вже нотаріус має право оформити (угоду - УНІАН). Якщо не приймає, тоді угоди не відбуваються», – додав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Фонд держмайна розробив нові правила оцінки державного майна відповідно до нового закону про приватизацію і відправив на затвердження в Кабінет міністрів проект про внесення змін в існуючу методику оцінки.