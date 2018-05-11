В Україні розробляють новий механізм монетизації субсидій

Наступним етапом стане монетизація субсидій на рівні населення.

Міністерство фінансів України спільно з Міністерством соціальної політики розробляють новий механізм монетизації субсидій на рівні домогосподарств.

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Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на слова міністра Олександра Данилюка.

Міністр нагадав, що сьогодні успішно працює монетизація субсидій на рівні підприємств-постачальників (теплокомуненерго), і наступним етапом стане монетизація субсидій на рівні населення.

«Ми виходимо з дуже простої позиції: субсидії - це не гроші з повітря. Це - гроші платників податків. І Міністерство фінансів послідовно просуває ідею монетизації субсидій. Таким чином ми зможемо виключити можливості для корупції в цій сфері. І буде чітко зрозуміло, хто скільки споживає і хто за що платить», - пояснив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.

Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків за субсидіями з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії так само нараховуватимуться за соціальними нормами.

З 1 травня Кабінет міністрів змінив програму надання субсидій, обмеживши їх отримання для деяких категорій громадян.