В Україні розробляють новий механізм монетизації субсидій
Міністерство фінансів України спільно з Міністерством соціальної політики розробляють новий механізм монетизації субсидій на рівні домогосподарств.
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Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на слова міністра Олександра Данилюка.
Міністр нагадав, що сьогодні успішно працює монетизація субсидій на рівні підприємств-постачальників (теплокомуненерго), і наступним етапом стане монетизація субсидій на рівні населення.
«Ми виходимо з дуже простої позиції: субсидії - це не гроші з повітря. Це - гроші платників податків. І Міністерство фінансів послідовно просуває ідею монетизації субсидій. Таким чином ми зможемо виключити можливості для корупції в цій сфері. І буде чітко зрозуміло, хто скільки споживає і хто за що платить», - пояснив Данилюк.
Як повідомляв УНІАН, на початку листопада минулого року уряд затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені населенню в рамках субсидій послуги «живими» грошима замість клірингових операцій взаємозаліку.
Коментуючи це рішення, міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків за субсидіями з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії так само нараховуватимуться за соціальними нормами.
З 1 травня Кабінет міністрів змінив програму надання субсидій, обмеживши їх отримання для деяких категорій громадян.