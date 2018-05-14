У Києві знову подорожчає холодна вода: на скільки і коли

Також «Київводоканал» пропонує в 2019 році підвищити тариф на холодну воду ще на 28%.

Комунальне підприємство «Київводоканал» після підвищення тарифу на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до 16,716 грн за куб. м, яке має відбутись найближчим часом, пропонує в 2019 році підвищити тариф споживачам столиці ще на 28% - до 21,365 грн за 1 куб. м.

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Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Як сказано в повідомленні, жителям багатоповерхових будинків «Київводоканал» пропонує підвищити тариф до 23,061 грн за куб м, із яких 12,181 грн за куб. м водопостачання і 10,880 грн - за куб. м водовідведення.

«Основним чинником для проведення запланованих розрахунків на 2019 рік є зростання витрат на здійснення заходів щодо відновлення основних фондів, ремонти, матеріали для очищення води та стоків, паливно-мастильні матеріали, матеріали виробничі, на обслуговування виробничого процесу тощо», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), найближчим часом планує збільшити тариф на холодне водопостачання та водовідведення для «Київводоканалу» на 7,9% - із 15,49 до 16,716 грн за куб. м.

Довідка УНІАН. «Київводоканал» - комунальне підприємство в сфері водопостачання та водовідведення в Києві, яке відповідає за забір, підйом води з поверхневих і підземних джерел водопостачання, очищення відповідно до вимог технологічних регламентів, транспортування, подачу питної води споживачам. Обслуговування водопровідних мереж здійснюють 11 водопровідних експлуатаційних районів і служба експлуатації водоводів.