Як отримати субсидію на комуналку: опублікована нова форма заяви та декларації про доходи

Нові форми почали діяти з 1 травня 2018 року.

Міністерство соціальної політики оприлюднило нові форми заяви та декларації про доходи для отримання субсидії у зв'язку зі зміною правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє прес-служба міністерства.

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Відповідні документи можна побачити на сайті міністерства.

Відзначається, що нові форми почали діяти з 1 травня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про внесення змін до програми надання субсидій на житлово-комунальні послуги. В уряді заявили, що мета нововведень – запобігання випадкам зловживань та призначення державної допомоги людям, які приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін ввів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, яким менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не будуть призначати.

Також необхідно вказувати в декларації доходи від оренди майна, наприклад, від здачі в оренду квартири. З 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири не перевищує 120 кв. м, а вдома – 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік в центр зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом будуть рахувати дохід у три прожиткових мінімуми - 5286 грн.