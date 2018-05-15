Рада змінила принцип стягнення боргів з комунальників

Парламент ухвалив закон про заборону стягнення коштів підприємств тепло- і водопостачання, отриманих від міжнародних фінорганізацій на реалізацію інвестпроектів.

Верховна Рада України прийняла закон, що забороняє звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення, отримані від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів.

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За прийняття закону №6578 "Про внесення змін у деякі закони України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення, отримані від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні" проголосували 259 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується внести зміни до законів України "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання", "Про виконавче провадження" та встановити заборону звернення стягнення та накладення арешту на грошові кошти на поточних рахунках суб'єктів господарювання у сфері тепло-, водопостачання і водовідведення, отримані від міжнародних фінорганізацій.

При цьому передбачається, що зарахування коштів міжнародних фінансових організацій на поточні рахунки суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в національній або іноземній валютах, та використання таких коштів на реалізацію інвестиційних проектів у відповідній сфері здійснюється згідно з умовами укладених договорів з міжнародними фінорганізації.

Наголошується, що реалізація положень закону матиме позитивні результати для інвестиційної діяльності підприємств тепло-, водопостачання і водовідведення та, відповідно, залучення міжнародних коштів для реформування і розвитку житлово-комунального господарства в цілому.

Як повідомляв УНІАН, за ухвалення даного законопроекту в першому читанні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначив, що даний законопроект дозволить підприємствам ЖКГ цільовим чином використовувати кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів з модернізації, тоді як зараз ці кошти списуються з рахунків комунальних компанія для оплати заборгованостей.

У листопаді 2016 року Верховна Рада прийняла закон №1730, який регламентує процедуру реструктуризації (пролонгації виплат та списання штрафних санкцій, відсотків та пені) борги теплокомуненерго за газ перед "Нафтогазом" та водоканалів за куповану електроенергію у обленерго. Процес реструктуризації був запущений з 1 квітня 2017 року.

За даними НАК "Нафтогаз України", підприємства теплокомуненерго, теплоелектроцентралі за станом на 8 травня 2018 року заборгували "Нафтогазу" за газ, використаний для виробництва теплової енергії, близько 27,3 мільярда гривень.