Субсидії по-новому: які права зберегли за українцями

У Мінсоцполітики відзначили, що субсидіанти як і раніше можуть оформляти субсидію на осіб, які фактично проживають у квартирі.

Уряд, після введення нових правил про надання субсидій з 1 травня, зберіг за субсидіантами право оформляти їх не на всіх зареєстрованих осіб, а на тих, хто фактично проживає в квартирі.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики.

«Право оформити субсидію не на всіх зареєстрованих осіб, а на тих, хто фактично проживає в квартирі, з 1 травня 2018 збереглося. Держава йде назустріч сім'ям, в яких прописані повнолітні діти, але вже багато років не проживають із батьками, й пропонує доходи тих, хто прописаний, але фактично не проживає в квартирі, не враховувати при розрахунку розміру субсидії», - йдеться в повідомленні.

Міністерство зазначило, що в такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії в декларації про доходи в розділі «склад сім'ї» повинен вказати родичів, які зареєстровані, але не живуть із одержувачем субсидії. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають».

У повідомленні йдеться, що разом із декларацією треба подати заяву з проханням розглянути на комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які проживають у квартирі, підкресливши відповідні слова. А також обов'язково надати документ, що підтверджує факт непроживання відповідної особи за цією адресою.

На підставі цієї заяви Управління соціального захисту направляє до помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він складає акт обстеження матеріально-побутових умов проживання. Далі в органі соціального захисту готують подання на комісію, яка приймає рішення.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2018 року Кабінет міністрів схвалив рішення про внесення змін до програми надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. В уряді заявили, що мета нововведень - запобігання випадків зловживань і призначення державної допомоги людям, що приховують свої доходи.

Своїм рішенням Кабмін ввів нові критерії для надання допомоги від держави. Зокрема, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років (крім мопеда і авто, наданого органом соцзахисту), субсидію не призначатимуть.

Також необхідно вказувати в деклараціях доходи від оренди майна, приміром, від здачі в оренду квартири. Із 1 травня 2018 року субсидія скасовується, якщо площа квартири перевищує 120 кв. м, а будинку - 200 кв. м, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Безробітним необхідно буде стати на облік до центру зайнятості, в іншому випадку людям працездатного віку, які претендують на субсидію, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід у три прожиткові мінімуми - 5286 грн.