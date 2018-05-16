У Нацбанку розповіли, як йдуть справи з реструктуризацією валютних іпотек

У НБУ повідомили, що більшість українських банків вже провели реструктуризацію валютних кредитів громадян на купівлю власного житла.

Більшість українських банків вже провели реструктуризацію валютних кредитів громадян на купівлю власного житла, при цьому не врегульованими залишаються борги за кредитами на бізнес та інші цілі під заставу нерухомості.

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Про це повідомила журналістам заступник голови НБУ Катерина Рожкова, відповідаючи на питання про доцільність скасування в Україні мораторію на стягнення заборгованості за валютними кредитами громадян за рахунок заставного житла.

Вона пояснила, що отримані громадянами валютні кредити під заставу нерухомості можна розділити на три категорії: купівля єдиного житла, кредит на бізнес під заставу нерухомості і купівля нерухомості в кредит з метою подальшого перепродажу.

«На сьогоднішній день більшість банківських установ вже провели реструктуризацію валютних іпотек. По суті, залишилися кредити, які надавалися на бізнес та інші цілі під заставу нерухомості, а не купівлю власного житла. І банки не готові йти на поступки, тому що бізнес є бізнес. А позичальники, використовуючи заборону стягнення застави, не входять в переговорний процес», - сказала Рожкова.

У той же час, вона зазначила, що НБУ вважає за доцільне прийняти закон про реструктуризацію валютних кредитів громадян, отриманих на купівлю єдиного житла, націлений саме на уразливі верстви населення.

«Національний банк швидше вітав би прийняття закону про реструктуризацію валютної іпотеки. Тоді банки будуть мати можливість врегулювати це питання. Немає жодного банку, який хотів би продовжувати «воювати» з позичальником. Всі банки хочуть домовитися, закрити питання поганих кредитів. Але повинна бути якась справедливість», - наголосила Рожкова.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України у квітні 2016 року не підтримала законопроект про реструктуризацію валютних кредитів громадян, отриманих на купівлю житла, в редакції Кабінету міністрів України, а також і альтернативний депутатський законопроект, який не знайшов підтримки уряду і НБУ.

Урядовий законопроект передбачав реструктуризацію зобов'язань громадян за кредитами в іноземній валюті, отриманими на придбання єдиного житла, в той час як альтернативний законопроект передбачав реструктуризацію без застереження про те, що заставна нерухомість є єдиним помешканням позичальника.

З грудня 2014 року в Україні діє закон, що забороняє вилучення в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса нерухомого житлового майна – предмету застави за кредитом.