Експерти розповіли, як перевести дачу в житловий будинок
В Україні місцева влада безкоштовно переводить дачні будинки у статус житлових. Це правило закріплено в ст. 20 Земельного кодексу України. Головна умова для переведення дачі в статус житлового будинку — будівля повинна відповідати вимогам державних будівельних норм (ДБН).
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Domik.ua з'ясував, які відмінності між житловим будинком і дачею, і розповідає, як перевести дачний будинок в статус житлового.
Житловий будинок призначений для постійного проживання людей весь рік. Нормативні вимоги до житлових будинків, в тому числі — одноквартирних, прописані у збірнику ДБН Ст. 2.2-15-2005.
Така споруда має бути обладнано системами електро-, тепло-, водопостачання, подачею газу на кухню, мати каналізацію та фундамент з гідроізоляцією, відповідати вимогам протипожежної безпеки для будовм класу наслідків СС1 - незначний.
Дачний будинок — житло для тимчасового проживання в теплий сезон. Нормативні вимоги до дачних будинків прописані у збірнику ДБН 360-92. Інфраструктура життєзабезпечення дачних будинків розташована на ділянці поза будовою.
- водопостачання — зі свердловини, колодязя;
- каналізація — туалет з вигрібною ямою;
- окрема споруда для душу;
- фільтруючий колодязь для стоків;
- електропостачання.
Правила переведення регламентує постанова Кабінету міністрів України № 321 «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки» від 29 квітня 2015 року.
Порядок переведення дачі в житловий будинок
1) Власник дачного будинку замовляэ у БТІ технічний огляд будівлі на відповідність нормам для житлових будинків.
2) Фахівці БТІ проводять інспекцію і видають висновок про відповідність житлової будови нормам ДБН Ст. 2.2-15-2005 «Будівлі і споруди. Житлові будинки».
3) Власник звертається в місцеву раду з проханням присвоїти дачному будинку статус житлового.
4) Місцева рада протягом місяця розглядає звернення та видає заявнику дозвіл або відмову. Заявник може провести роботи для виправлення зауважень і знову подати документи для переведення.
5) Власник реєструє у нотаріуса статус житлового будинку для будови на ділянці. Нотаріус вносить відповідний запис про зміну статусу споруди в Державний реєстр речових прав та їх обтяжень.