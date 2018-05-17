Експерти розповіли, як перевести дачу в житловий будинок

Для реєстрації місця проживання в дачному будинку власнику потрібно перевести будівлю у категорію житловий.

В Україні місцева влада безкоштовно переводить дачні будинки у статус житлових. Це правило закріплено в ст. 20 Земельного кодексу України. Головна умова для переведення дачі в статус житлового будинку — будівля повинна відповідати вимогам державних будівельних норм (ДБН).

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Domik.ua з'ясував, які відмінності між житловим будинком і дачею, і розповідає, як перевести дачний будинок в статус житлового.

Житловий будинок призначений для постійного проживання людей весь рік. Нормативні вимоги до житлових будинків, в тому числі — одноквартирних, прописані у збірнику ДБН Ст. 2.2-15-2005.

Така споруда має бути обладнано системами електро-, тепло-, водопостачання, подачею газу на кухню, мати каналізацію та фундамент з гідроізоляцією, відповідати вимогам протипожежної безпеки для будовм класу наслідків СС1 - незначний.

Дачний будинок — житло для тимчасового проживання в теплий сезон. Нормативні вимоги до дачних будинків прописані у збірнику ДБН 360-92. Інфраструктура життєзабезпечення дачних будинків розташована на ділянці поза будовою.

- водопостачання — зі свердловини, колодязя;

- каналізація — туалет з вигрібною ямою;

- окрема споруда для душу;

- фільтруючий колодязь для стоків;

- електропостачання.

Правила переведення регламентує постанова Кабінету міністрів України № 321 «Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки» від 29 квітня 2015 року.

Порядок переведення дачі в житловий будинок

1) Власник дачного будинку замовляэ у БТІ технічний огляд будівлі на відповідність нормам для житлових будинків.

2) Фахівці БТІ проводять інспекцію і видають висновок про відповідність житлової будови нормам ДБН Ст. 2.2-15-2005 «Будівлі і споруди. Житлові будинки».

3) Власник звертається в місцеву раду з проханням присвоїти дачному будинку статус житлового.

4) Місцева рада протягом місяця розглядає звернення та видає заявнику дозвіл або відмову. Заявник може провести роботи для виправлення зауважень і знову подати документи для переведення.

5) Власник реєструє у нотаріуса статус житлового будинку для будови на ділянці. Нотаріус вносить відповідний запис про зміну статусу споруди в Державний реєстр речових прав та їх обтяжень.