У Києві вирішили відключати воду великим боржникам

"Київводоканал" закликає боржників звертатися до компанії з метою реструктуризації боргів, інакше їх відключатимуть від водопостачання.

Комунальне підприємство "Київводоканал" згідно з новим законом "Про житлово-комунальні послуги" отримало можливість відключати боржників від водопостачання, повідомив в ході прес-конференції директор розрахункового департаменту "Київводоканалу" Валерій Люлін.

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"Відключення - це крайній захід. Ми завжди попереджаємо, розмовляємо, проводимо звірку розрахунків і після 10-20 попередження можемо відключати. Якогось критерію суми поки немає. Ми почнемо з великих боржників і дійдемо до найменших, - сказав Люлін. – Середня заборгованість великих боржників – п'ять, сім, вісім тисяч гривень, з цією торбою вже можна йти до суду".

За його словами, така можливість передбачена в новому законі "Про житлово-комунальні послуги", який також передбачає з 1 січня 2019 року введення пені за прострочення платежів в розмірі 0,01% за кожен день затримки з оплатою.

"Новий закон про ЖКП впроваджує застосування пені за несплату за житлово-комунальні послуги. Це норма буде діяти з нового року... Також новий закон надає нам право проводити відключення. Раніше надання житлово-комунальних послуг було безперебійним, згідно з новим законом ми маємо право припиняти послуги теплопостачання, так і водопостачання для боржників", - сказав Люлін.

Також він нагадав, що наявність заборгованості більше двох місяців позбавляє права на отримання субсидії.

"Тому я пропоную всім боржникам, абонентам, які мають незрозумілі нарахування, звертатися в "Київводоканал". Ми готові розглянути кожен випадок. Якщо є підстави для перерахунку, всі платіж будуть приведені в порядок. Якщо є борги, ми готові піти на реструктуризацію", - повідомив він.

За його даними, загальний борг киян за воду на сьогодні становить понад 303 мільйонів гривень, а найбільший борг – 141 тисяча гривень.

У свою чергу, присутня на прес-конференції директор департаменту правового забезпечення "Київводоканалу" Катерина Швець, зазначила, що новий закон передбачає штрафні санкції і для компаній, які надають комунальні послуги: за некоректні нарахування, за несвоєчасну встановлення будинкових лічильників та невідповідні їх обслуговування, за несвоєчасне ліквідацію аварій та за недотримання інших норм закону.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада прийняла закон №1581-д "Про житлово-комунальні послуги", який спрямований на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг.

Законом запроваджується типовий договір на управління будинком, який передбачає прозоре поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати за послуги з управління, і передбачає прозоре поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління.

Законопроект регулює відносини між споживачами та постачальниками комунальних послуг, в тому числі питання встановлення лічильників та оцінки якості надання комунальних послуг.