Гройсман прогнозує запуск монетизації субсидій з 2019 року

За словами прем'єра, монетизація дозволить усунути зловживання в системі субсидій.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує запуск монетизації житлово-комунальних субсидій з 2019 року.

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Про це глава уряду заявив на виїзній колегії Міністерства соціальної політики в Харкові.

"Сьогодні стоять нові завдання в системі субсидій. Завдання - монетизація субсидій для українських громадян. Міністерство соціальної політики працює над цим питанням. Ми вийдемо на монетизацію з 1 січня 2019 року", - сказав він.

За його словами, монетизація дозволить усунути зловживання в субсидіях.

"Ми знаємо, що цими державними ресурсами зловживають ті, хто їх не потребує, і наше завдання сьогодні - змінити систему таким чином, щоб ефективно захистити тих, хто потребує такої підтримки", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр соцполітики Андрій Рева заявляв, що впровадження процесу монетизації соціальних пільг необхідно почати в 2018 року незалежно від дати прийняття відповідної постанови Кабінетом міністрів України.