Коаліційна угода передбачає встановлення мінімальних вимог до енергоефективності будинків

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, яка в п'ятницю була парафована представниками п'яти політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів.

Згідно з текстом проекту угоди, законом про енергоефективність будівель також має бути затверджений механізм енергетичної сертифікації будівель, визначено принципи державної підтримки заходів з енергоефективності та будівництва будівель з майже нульовим рівнем споживання енергії.

Крім того, нова коаліція в парламенті повинна буде створити механізм державної підтримки заходів з енергоефективності в житлових будинках та бюджетній сфері, у тому числі через так званий «револьверний» механізм. Він передбачає спрямування на енергоефективність зекономлених коштів держбюджету внаслідок зменшення споживання енергоресурсів, досягнутого за рахунок здійснених інвестицій в енергоефективні заходи. Передбачається, що це буде зроблено протягом 2015 року.

Читайте такожВ Україні мають намір давати пільгові кредити ОСББ на утеплення будинків Парламентська коаліція також повинна буде забезпечити залучення приватних інвестицій у підвищення енергетичної ефективності об'єктів державної та комунальної власності, в тому числі створення правових підстав для розвитку механізмів енергосервісного підряду в бюджетній сфері та встановлення можливості укладення довгострокових договорів на продаж тепла, виробленого з альтернативних джерел, для бюджетних установ.

Крім того, проектом коаліційної угоди передбачаються плани з надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати ціни на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (до певного обсягу виробництва). При цьому місцеві держадміністрації зможуть здійснювати ліцензування таких суб'єктів виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, споживання і втрати теплової енергії в більшості багатоквартирних будинків в Україні в 3-3,5 разу перевищують європейські стандарти споживання. При цьому, за оцінками Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно близько 1 трлн грн. Водночас, за розрахунками Інституту газу Національної академії наук (НАН), скорочення втрат теплової енергії в Україні внаслідок теплосанації будівель може становити близько 41%. У грошовому еквіваленті економія бюджетних коштів оцінюється на рівні 150-600 млрд грн.