Коаліція хоче дати місцевій владі право встановлювати податок на нерухомість

Право встановлювати розмір податку на нерухомість і базу оподаткування буде передано місцевим органам самоврядування, при цьому податок надходитиме до місцевих бюджетів.

Про це йдеться в проекті коаліційної угоди, яку сьогодні парафували представники п'яти політичних сил, які ввійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових парламентських виборів.

«Реформувати податок на нерухомість відповідно до європейської практики (зарахування до місцевих бюджетів), надати органам місцевого самоврядування право визначати ставки і базу оподаткування з урахуванням соціально-економічного становища на відповідній території і граничних обмежень, визначених законом», - йдеться в проекті коаліційної угоди.

Згідно з документом, передача податку на нерухомість на місця повинна відбутися в першому кварталі 2015 року.

Читайте такожМайбутня коаліція пропонує забезпечити доступ до даних про власників землі і нерухомості через інтернетЯк повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України вже пропонував передати податок на нерухомість у відання місцевої влади. Так, урядовий законопроект, поданий на розгляд парламенту у вересні поточного року, передбачав надання права місцевим органам влади встановлювати ставки податку на нерухоме майно для об'єктів нерухомості в розмірі до 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м площі. Крім того, даним законопроектом Кабмін пропонував відмінити неоподатковуваний податком на нерухомість мінімум загальної житлової площі для всіх видів об'єктів, а також розширити базу оподаткування за рахунок об'єктів комерційної нерухомості.

Довідка УНІАН. Відповідно до нинішньої редакції Податкового кодексу, об'єктом оподаткування нерухомого майна є квартири і будинки, які перевищують площу 120 кв. м і 250 кв. м відповідно. Квартири і будинки меншої площі є предметом податкової пільги.

Підлягає оподаткуванню сумарна площа квартири і будинку, якщо вона перевищує 370 кв.м. Ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м і 2,7% - якщо вона перевищує 740 кв.м.

При цьому власне податок нараховується на кількість метрів, що перевищує «пільгову», не оподатковуване податком значення.

Разом з тим, «пільга» зі сплати податку знімається одразу ж, щойно буде доведено факт отримання доходів з нерухомості – від здавання її в оренду, лізинг або використання в комерційних цілях.