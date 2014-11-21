Учасники коаліції мають намір створити механізми для ефективного управління житловими будинками

Майбутня парламентська коаліція має створити механізми для ефективного управління житловими будинками, зокрема, через удосконалення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і створення законодавчої бази для ухвалення рішень у будинках, мешканці яких не об'єдналися в ОСББ.

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, яку сьогодні парафували представники п'яти політичних сил, які увійшли до нового складу Верховної Ради за результатами позачергових виборів.

«Вдосконалення діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, зокрема шляхом введення обов'язковості рішень ОСББ для всіх власників у будинках, де створені ОСББ, введення справедливого порядку визначення голосів, які належать кожному співвласнику, чіткого закріплення відповідальності власників у відношенні один до одного, ОСББ і третіх осіб», - зазначається у проекті коаліційної угоди.

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Крім цього, у документі закріплено намір майбутньої коаліції створити законодавчу базу для ухвалення рішень загальними зборами у багатоквартирних будинках, де власники не об'єдналися в ОСББ, а також надати можливість отримання власниками квартир у будинку інформації з реєстру про приналежність квартир у таких будинках іншим власникам.

Згідно з проектом угоди, нова коаліція у парламенті також має до кінця 2015 року надати власникам житла у багатоквартирних будинках право самостійне обирати форму отримання послуг від природних монополістів з водопостачання, водовідведення, теплопостачання - або шляхом укладення прямих договорів з власниками квартир, або через керівників житлом.

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Як повідомляв УНІАН, раніше експерти неодноразово говорили про необхідність затвердження ефективного механізму ухвалення рішень мешканцями будинків. Зокрема, керівник проекту IFC «Енергоефективність житлового фонду України» Гжегож Айда висловлював думку, що в Україні потрібно створити механізм ухвалення рішень, за якого рішення затверджується простою більшістю мешканців будинку. За його словами, такий механізм дозволив би власникам квартир у багатоквартирних будинках самим обирати постачальників житлово-комунальних послуг, залучати кошти на проведення ремонту будинків або підвищення їх енергоефективності, тим самим знижуючи витрати на оплату енергоресурсів і таке інше.