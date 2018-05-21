Гройсман хоче швидше завершити встановлення побутових лічильників у будинках українців

Минулого року парламент переніс граничні строки обладнання всіх споживачів лічильниками для обліку природного газу з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за якнайшвидше завершення процесу встановлення лічильників для обліку спожитих житлово-комунальних послуг, включаючи споживання газу.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Треба завершувати процес установки лічильників. Швидше рухатися і на 26-му році незалежності нарешті визначитися: хто, як і скільки споживає", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада наприкінці минулого року прийняла закон про внесення змін до закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", яким, зокрема, перенесла граничні строки обладнання всіх споживачів індивідуальними лічильниками з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Раніше прем'єр заявляв, що Україна має скоротити споживання газу до 2022 року до 13 мільярдів кубометрів з 18 мільярдів кубометрів в 2017 році.