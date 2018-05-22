Сума субсидій на комуналку з початку року скоротилася в 4,5 раза

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у квітні 2018 року порівняно з квітнем минулого року зменшився на 59% – до 309,8 гривні.

Жителям України в січні-квітні 2018 року були призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 531,4 мільйона гривень, що у 4,5 раза менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

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Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 355,5 мільйона гривень, у сільській – 175,9 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-квітні були призначені 764,6 тисячі сімей. В міській місцевості субсидії призначені 375,4 тисячі сімей, у сільській – 389,2 тисячі сімей. Порівняно з січнем-квітнем 2017 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилася у 2,4 раза.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у квітні 2018 року порівняно з квітнем минулого року зменшився на 59% – до 309,8 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році українцям було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму 3,98 мільярда гривень, що на 43,3% менше, ніж за 2016 рік.