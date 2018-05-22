У Києві люди добудували будинок за власні кошти і не можуть заселитися (відео)

Навіть маючи право власності на квартиру та справно сплачуючи комуналку, люди не можуть завершити ремонт та заселитися, поки не підпишуть керівний договір з ОСББ.

У Києві люди добудували житловий комплекс за власні кошти, але через умови ОСББ не можуть заселитися до квартир.

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Про це повідомляє ТСН.ua у передачі "Гроші".

Житловий комплекс люкс-класу "Фундуклеївський" у 2001 році його почала зводити кримська будівельна компанія "Consol LTD" бізнесмена, а нині російського політика Володимира Константинова. Після фінансової кризи 2008-го будівництво "заморозили", а в 2014-му, паралельно з анексією півострова, Константинов "анексує" гроші вкладників і взагалі зникає з українського ринку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що історія цього будинку для України безпрецедентна – люди добудували цей комплекс за власні гроші. Майбутні мешканці вирішили об’єднатися і вклали понад 4 мільйона доларів у добудову свого житла. Проте це стало не завершенням, а лише початком їхніх проблем – під час ремонту мешканцям відімкнули світло на підставі відсутності договору з ОСББ.

"Виходить, що навіть маючи право власності на квартиру та справно сплачуючи комуналку, вони не можуть завершити ремонт та заселитися, поки не підпишуть керівний договір з ОСББ", - підкреслює видання.

Згідно до умов надважливо для ОСББ документу, який не бажають підписувати понад 60 квартировласників, вони мають реєструвати своїх гостей та проводити щомісячний перепис тварин. Невиконання умов означає відключення оселі від енергопостачання.