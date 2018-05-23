Більше 200 тисяч жителів Дніпра залишилися без води через аварію
У Дніпрі через аварію на магістральному водогоні Д-1 400 мм, яка сталася сьогодні вночі, без води залишилися центр міста та жилмасив Перемога.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпровської міської ради.
«Перебої у водопостачанні відчуватимуть мешканці та споживачі розташовані в зоні – на ділянці від вул. Набережна Заводська –вул. Січеславська Набережна до парного узбіччя пр. Дмитра Яворницького та від вул. Ударників до спуску Селянський. Це ж стосується мешканців верхніх поверхів житлових масивів Перемога 1–6», - йдеться у повідомленні.
Орієнтовно, без води залишилося понад 200 тис. жителів Дніпра.
За словами заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, аварію на водогоні буде ліквідовано протягом 5-6 годин.